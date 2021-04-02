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تعرّف على مباريات الجولة السابعة عشر للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثالث

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
سالم خليل
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تنطلق السبت في تمام الساعة الثالثه عصرا منافسات الأسبوع السابع عشر، لمسابقة دوري القسم الثالث للمجموعة الثالثة، للموسم الكروي 2020\2021.

حيث يلعب فريق مركز شباب الخارجة، مع فريق مركز شباب ناصر ملوي، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب الخارجة.

كما يواجه فريق مركز شباب القيس، فريق بني مزار، في المباراة التي سيشهدها ملعب مطاي .

ويلعب فريق الوليدية، مع فريق الوادي الجديد، في المباراة التي سيحتضنها ملعب مركز شباب الوليدية.


ثم يلتقي فريق نادي ملوي، مع فريق الهنداو، في المباراه التي سيشهدها ملعب ناصر ملوي.

وتستكمل مباريات الجولة السابعه عشر يوم الأحد عندما يواجه فريق القوصية، فريق ناصر الفكرية، في المباراه التي سيشهدها ملعب نادي ديروط.

ويشهد ملعب مطاي يوم الأحد أيضا لقاء منياوي خالص بين فريق مركز شباب سمالوط، ومركز شباب مغاغه.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- نادي ملوي 34 نقطة
2- مركز شباب ناصر ملوي 31 نقطة
3- مركز شباب الخارجة 31 نقطة
4- القوصية 30 نقطة
5 - ناصر الفكرية 29نقطة
6- مركز شباب القيس 22نقطة
7- مركز شباب مغاغه 21 نقطة
8- مركز شباب سمالوط 17 نقطة
9- الوادي الجديد 14 نقطة
10- بني مزار 12نقطة
11- الهنداو 12 نقطة
12- الوليدية 11 نقطة

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