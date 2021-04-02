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تحويلات مرورية خلال احتفالية موكب المومياوات الملكية.. تعرف عليها

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:38 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إجراء غلق كلى لعددًا من الكباري ومحاور الحركة في ضوء الإحتفالات والمراسم رفيعة المستوى التي ستقام بمناسبه نقل 22 مومياء ملكيه من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط وذلك غدًا السبت الموافق 3/4/2021.

وأوضحت الإدارة أنه سيتم إجراء غلق كلي لكباري عباس والجامعه والجلاء ومطلع كوبري أكتوبر من شارع النيل ومطلع كوبري 15 مايو من شارع النيل ومنزل الطريق الدائري القادم من المعادي اتجاه شارع البحر الاعظم نطاق محافظه الجيزة باتجاه حدود محافظه القاهرة طوال فتره الإحتفالات والتي ستبدأ من الساعه الخامسة والنصف مساء يوم السبت الموافق 342021 وحتى الساعه التاسعة مساء نفس اليوم.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتجهيز التحويلات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية للمواطنين وهي كالأتى:-
أولا: القادم من محاور فيصل والهرم وربيع الجيزي في اتجاه أعلى ( كوبري الجيزة المعدنى ومتجه الى كوبري عباس وكوبري الجامعه وكوبري الجلاء وكوبري 6 اكتوبر ) يسلك منزل كوبري الجيزة المعدني اتجاه مستشفى الرمد ثم يمينًا اجباري في اتجاه محور البحر الاعظم حتى مطلع الطريق الدائري في اتجاه القاهرة ومناطق مدينه نصر والتجمع الخامس وطريق السويس.

ثانيا:- (القادم من محور شارع الجامعه في اتجاه كوبري الجامعه) يسلك شارع الجيزة يمينًا قبل كوبري الجامعه من امام حديقه الحيوان حتى دوران تفتيش الري والعوده اتجاه شارع الجيزة مره اخرى إتجاه نفق النهضه ونفق الجلاء وشارع النيل حتى كوبري الساحل في اتجاه مناطق القاهرة ومحور روض الفرج أو استكمال السير بشارع الجامعه حتى تقاطعه مع شارع ثروت والسير يسارا اتجاه شارع ثروت ثم استكمال السير أعلى محور صفط اللبن وصولا حتى الطريق الدائري القوس الغربي اتجاه محور روض الفرج.

ثالثا:- القادم من شارع التحرير في اتجاه كوبري الجلاء يسلك اجباريًا شارع النيل حتى مطلع كوبري الساحل في اتجاه مناطق القاهرة ومحور روض الفرج.

ونوهت الإداره العامة لمرور الجيزة أنها سوف تقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمه بالمواقع المشار اليها لتسير الحركة المرورية وكذلك تجهيز ووضع كافه المساعدات الفنيه ووسائل المساعده بمواقع الغلق الكلى بالكباري والمحاور المشار اليها من حيث (طواحين ضوئيه - حواجز فسفورية – مخاريط ) لإرشاد قائدي المركبات لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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