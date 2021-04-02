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مؤشرات شبه نهائية.. تقدم ضياء رشوان لمنصب نقيب الصحفيين أمام منافسه رفعت رشاد

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:29 م
جانب من العمومية
جانب من العمومية
ميسون أبو الحسن
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أوضحت المؤشرات شبه النهائية لفرز 33 لجنة بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، اقتراب ضياء رشوان لمنصب النقيب، عن منافسه رفعت رشاد، وذلك بعد الانتهاء من فرز كافة اللجان، وحصل رشوان على أكثر من 2000 صوت، بينما حصل رفعت رشاد على نحو 1500.

وتوجه عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بالمباركة لضياء رشوان على تقدمه بفارق كبير عن منافسه.

وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بحضور 2432 زميل بالقاهرة والإسكندرية، وبدء التصويت. 

وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية، في تمام الساعة العاشرة صباحًا. 

وتُعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بنادي المعلمين بالجزيرة، ومن المقرر أن تشهد في حالة اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد، إجراء انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب و6 مقاعد بمجلس النقابة.

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