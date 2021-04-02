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برلماني يكشف ما قدمته مبادرة حياة كريمة لقرية الأحراز

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال سمير صبحي، عضو مجلس النواب، إن ما يحدث اليوم في قرية الأحراز، أو مركز القناطر، وكل ربوع مصر، لم يكن يحلم به أحد.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القرية حظيت بإنشاء سجل مدني على أحدث طراز، ووحدة صحية، ومجمع مدارس لخدمة الأهالي، وتقليل الكثافة داخل الفصول.

وأوضح أن ما تحقق في القرى كان المواطن يشاهده على شاشات التلفاز فقط، موجها الشكر والتحية والمحبة للرئيس السيسي لما قدمه لمصر الحبيبة وقراها.

واختتم سمير صبحي، عضو مجلس النواب، أن ما كان يتم في عقود داخل القرية الواحدة حاليا يتم إنجازه في عام واحد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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