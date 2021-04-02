الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن أصل فيروس كورونا (فيديو)







وأشار "المنظري"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الفريق قام بزيارة عدد من المواقع في الصين لتحديد أسباب ظهور فيروس كورونا، كما قاموا بمراجعة كل الوثائق المتعلقة بالتحاليل الجينية للفيروس.

وأضاف أن الفريق توصل إلى عدد من الفرضيات ومنها أن فيروس كورونا مصدره حيواني وبالأخص الخفافيش وانتقل عبر وسيط حيواني إلى الإنسان خلال الفترة التي سبقت الإعلان الأول لظهور حالات في ديسمبر 2019 ومنها إلى باقي الدول.







وعن هل فيروس كورونا مصدره مختبري ومصنع، أوضح أن هذه الفرضية مازالت موجودة ولكنها احتمالية ضئيلة جدا، ومع ذلك لابد من وضعها في الحسبان.



قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن هناك فريق مكون من 34 خبير في مختلف التخصصات ومن مختلف دول العالم، قام بزيارة الصين لمدة 28 يوم خلال الفترة من 14 يناير وحتى 10 فبراير.