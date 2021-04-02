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غدا..أسامة كمال ومحمد علي خير في تغطية خاصة لموكب المومياوات على المحور

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:34 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تقدم قناة المحور غدا تغطية خاصة عبر شاشتها، احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية والمقرر تحركه من ميدان التحرير المتحف المصري وصولا إلى متحف الحضارة القومي بالفسطاط، ويقوم بالتغطية كل من الإعلاميين أسامة كمال ومحمد علي خير.

ومن المقرر استضافة كل من خالد العناني وزير الآثار، وفاروق حسني، وزاهي حواس، وأكثر من ٣٥ عالم أثري، وتحقيقات مصورة من داخل المتحف المصري ومتحف الفسطاط.

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الكلمات المفتاحية

المومياوات الملكيه المتحف القومى

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