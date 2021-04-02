Advertisements

بنى سويف يسعى لتخطي عقبة أسمنت اسيوط في مواجهة مثيرة بالقسم الثاني

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:37 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
Advertisements
يستضيف الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى نظيره اسمنت اسيوط في الثالثة والنصف من عصر السبت وذلك فى إطار المباراة. التى تجمع بين الفريقان بملعب استاد بنى سويف الرياضى ضمن منافسات الجولة 20 بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

ويسعى بنى سويف بقيادة مديره الفنى محمد يوسف لتحقيق الفوز وعودة الانتصارات للإستمرار فى المنافسة وتحقيق نتيجة إيجابية لإسعاد الجماهير .

ويفقتد بنى سويف بالمباراة لجهود عبد الواحد عبد العزيز الظهير الأيمن للفريق للإصابة .

فيما يسعى اسمنت اسيوط بقيادة مديره الفنى هيسم صالح لتحقيق نتيجة ايجايبية خارج ملعبه، وتحقيق الفوز الثاني على التوالي، ذلك فى إطار محاولاته للابتعاد عن منطقة الخطر.

ويقود بنى سويف جهاز فنى مكون مكون من محمد يوسف مديرا فنيا وسيد عامر وأحمد السادات وعبد الله امين جهاز معاون ونبيل شعبان مدربا لحراس المرمى وأحمد ماهر وطه حسين ومحمد صلاح وعلى جاد جهاز ادارى واحمد سعودى ووائل محمد عطية جهاز طبي .
ويحتل بنى سويف المركز الرابع برصيد 33 نقطة فيما يحتل اسمنت اسيوط المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة .

ترتيب المجموعة الأولى

1- الشرقية للدخان 41 نقطة
2- المنيا 36 نقطة
3- الألومنيوم 35 نقطة
4- بنى سويف 33 نقطة
5- ديروط 29 نقطة
6- الإعلاميين 27 نقطة
7- سوهاج 25 نقطة
8- قنا 25 نقطة
9- الفيوم 24 نقطة
10- البترول 21 نقطة
11- شباب سمسطا21 نقطة
12- تليفونات بني سويف 20 نقطة
13- شبان قنا 20 نقطة
14- كيما أسوان 17 نقطة
15- أسمنت أسيوط 14 نقطة
16- طهطا 12 نقطة

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. موسيماني يرفض استمرار نجم الأهلي

منذ 40 دقيقة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة إيبار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل .. بيان هام من البنك المركزي حول وقف التعامل بالجنيه الورقي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

فريق وحيد يخشى ريال مدريد دخوله في صفقة هالاند

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. استقالة جديدة تضرب الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انتهاء التصويت وبدء الفرز بانتخابات نقابة الصحفيين (صور)

منذ ساعتين و 11 دقيقة

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن أصل فيروس كورونا (فيديو)

منذ 37 دقيقة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:18 م

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

مفاجأة كبرى.. موسيماني يرفض استمرار نجم الأهلي

09:31 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

05:03 م

الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن أصل فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

10:42 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة