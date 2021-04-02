بنى سويف يسعى لتخطي عقبة أسمنت اسيوط في مواجهة مثيرة بالقسم الثاني



ترتيب المجموعة الأولى

1- الشرقية للدخان 41 نقطة

2- المنيا 36 نقطة

3- الألومنيوم 35 نقطة

4- بنى سويف 33 نقطة

5- ديروط 29 نقطة

6- الإعلاميين 27 نقطة

7- سوهاج 25 نقطة

8- قنا 25 نقطة

9- الفيوم 24 نقطة

10- البترول 21 نقطة

11- شباب سمسطا21 نقطة

12- تليفونات بني سويف 20 نقطة

13- شبان قنا 20 نقطة

14- كيما أسوان 17 نقطة

15- أسمنت أسيوط 14 نقطة

16- طهطا 12 نقطة

يستضيف الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى نظيره اسمنت اسيوط في الثالثة والنصف من عصر السبت وذلك فى إطار المباراة. التى تجمع بين الفريقان بملعب استاد بنى سويف الرياضى ضمن منافسات الجولة 20 بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .ويسعى بنى سويف بقيادة مديره الفنى محمد يوسف لتحقيق الفوز وعودة الانتصارات للإستمرار فى المنافسة وتحقيق نتيجة إيجابية لإسعاد الجماهير .ويفقتد بنى سويف بالمباراة لجهود عبد الواحد عبد العزيز الظهير الأيمن للفريق للإصابة .فيما يسعى اسمنت اسيوط بقيادة مديره الفنى هيسم صالح لتحقيق نتيجة ايجايبية خارج ملعبه، وتحقيق الفوز الثاني على التوالي، ذلك فى إطار محاولاته للابتعاد عن منطقة الخطر.ويقود بنى سويف جهاز فنى مكون مكون من محمد يوسف مديرا فنيا وسيد عامر وأحمد السادات وعبد الله امين جهاز معاون ونبيل شعبان مدربا لحراس المرمى وأحمد ماهر وطه حسين ومحمد صلاح وعلى جاد جهاز ادارى واحمد سعودى ووائل محمد عطية جهاز طبي .ويحتل بنى سويف المركز الرابع برصيد 33 نقطة فيما يحتل اسمنت اسيوط المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة .