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إبراهيم عيسى عن مشهد الزحام على مراكز التطعيم ضد كورونا: دليل على الإقبال

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:38 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن اليوم كان هناك زحام كبير من قبل المواطنين على مراكز تطعيم لقاحات كورونا، مشددًا على أن هذا الإقبال وصل في بعض الأماكن إلى الفوضى وعدم وجود تنظيم للمواطنين، حيث إن هذا الموقف جعل هناك سخط وإنزعاج للمواطنين، كما أن غياب التنظيم والعشوائية جعل هناك إنفعال كبير من المواطنين.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن مشهد اليوم في مراكز التطعيم ضد كورونا به تكدس كبير، والمشاهد جميعها كانت مصدر إزعجام وغضب الجماهير، موضحًا أن هذا المشهد تأييد على إقبال كبير من المواطنين على مراكز التطعيم، لما لهم من وعي ومعرفه واحترام العلم واحترام للصحة العام، وعلى الرغم من الزحام لم يكن هناك أنفعال من أي ممرض أو طبيب بالمراكز.

وأوضح أن تواجد وإقبال المواطنين على مراكز التطعيم ضد كورونا تكشف درجة الوعي للحصول على اللقاح، مؤكدًا أن مشاهد الزحام اليوم ممكن أن تؤثر على وعي المصريين وتجعل البعض عن التراجع للحصول على اللقاح، مشددًا على أن جهد الحكومة للحصول على لقاح هو ممتاز وواضح ومملوس بتواجد 1.6 مليون جرعة واستقبال لـ40 مليون جرعة الفترة المقبلة، معقبًا: "تسجيل 600 الف موطن للحصول على اللقاح رقم هاش.. وإقبال كثيف على مراكز التطعيم بشكل غير منظم ضعف في نقابة الأطباء".

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