مدرب بورتو يعلن جاهزية بيبي لمواجهتي سانتا كلارا وتشيلسي

أكد سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو، يوم الجمعة، أن المدافع بيبي عاد إلى التدريبات وسيكون في التشكيلة التي ستواجه سانتا كلارا في الدوري البرتغالي لكرة القدم السبت.





وتعرض قلب الدفاع المخضرم لإصابة عضلية ليغيب عن مباريات منتخب البرتغال أمام أذربيجان وصربيا ولوكسمبورغ في فترة التوقف الدولية الأخيرة.





لكن كونسيساو أكد أن اللاعب البالغ عمره "38 عاما" استعاد لياقته ليحصل بورتو على دفعة معنوية قوية قبل مواجهة تشيلسي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.



