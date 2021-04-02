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الأقصر تشارك في اليوم العالمي للتوحد

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
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شاركت محافظة الأقصر فى فاعليات اليوم العالمى للتوعية باضطراب طيف التوحد والذى يواكب اليوم الثانى من ابريل وهو اليوم الذى اقرتة الجمعية العامة للأمم المتحدة فى العام ٢٠٠٨.

واضاءت سلطات محافظة الأقصر مبنى الديوان العام للمحافظة باللون الأزرق وهو اللون الذى اختارته منظمة التوحد فى عام ٢٠١٠ فى حملة عالمية بعنوان الإنارة الزرقاء لزيادة الوعى بالمرض واعتبارة ازمة صحية عالمية متنامية.

ومن جانبه، أكد المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر على أن إحتفال العالم باليوم العالمي للتوحد، يأتي في إطار التوعية والتعريف بطيف التوحد وتسليط الضوء علي المرض وعلى المصابين به من الأطفال والبالغين ليشعروا بأنهم من نسيج هذا المجتمع يؤثرون فيه ويتأثرون به.
الأقصر تشارك في اليوم العالمي للتوحد
الأقصر تشارك في اليوم العالمي للتوحد
الأقصر تشارك في اليوم العالمي للتوحد
الأقصر تشارك في اليوم العالمي للتوحد
الأقصر تشارك في اليوم العالمي للتوحد
الأقصر تشارك في اليوم العالمي للتوحد

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