أستاذ علاقات دولية يكشف تفاصيل حادث الهجوم على الكونجرس الأمريكي



كشف الدكتور إدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية، في جامعة جورج تاون بواشنطن، تفاصيل مقتل شرطي أمريكي وإصابة آخر في هجوم بسيارة على حاجز أمني للكونجرس.





وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، اليوم الجمعة أن شرطيا من أفراد حماية مبنى الكونجرس الأمريكي قتل متأثرا بجراحه، وأصيب آخر بعد أن اصطدم مشتبه به الحاجز الأمني في المنطقة المحيطة بالكونجرس، مشيرا إلى أنه تم اطلاق النار على الشخص الذي اصطدم بالحاجز الأمني، وسقط قتيلا.



وتابع أن هناك خلافات كبيرة وعنيفة متواجدة داخل المجتمع الأميركي ولكن الجميع يستبعد قيام أعمال عنف كبيرة بعد الانتخابات الأمريكية، موضحا أنه من الممكن أن تكون هناك عمليات عنف فردية أو ما يطلق عليها اسم عمليات الذئاب المنفردة.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد اجتماعا لمعرفة كيفة مواجهة مثل هذه الحوادث ومنع تكراراه مرة خري.