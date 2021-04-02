أستاذ علاقات دولية يكشف تفاصيل حادث الهجوم على الكونجرس الأمريكي

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أستاذ علاقات دولية يكشف تفاصيل حادث الهجوم على الكونجرس الأمريكي
الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:48 م
داليا الحسين
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كشف الدكتور إدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية، في جامعة جورج تاون بواشنطن، تفاصيل مقتل شرطي أمريكي وإصابة آخر في هجوم بسيارة على حاجز أمني للكونجرس.
وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، اليوم الجمعة أن شرطيا من أفراد حماية مبنى الكونجرس الأمريكي قتل متأثرا بجراحه، وأصيب آخر بعد أن اصطدم مشتبه به الحاجز الأمني في المنطقة المحيطة بالكونجرس، مشيرا إلى أنه تم اطلاق النار على الشخص الذي اصطدم بالحاجز الأمني، وسقط قتيلا.
وتابع أن هناك خلافات كبيرة وعنيفة متواجدة داخل المجتمع الأميركي ولكن الجميع يستبعد قيام أعمال عنف كبيرة بعد الانتخابات الأمريكية، موضحا أنه من الممكن أن تكون هناك عمليات عنف فردية أو ما يطلق عليها اسم عمليات الذئاب المنفردة.
وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد اجتماعا لمعرفة كيفة مواجهة مثل هذه الحوادث ومنع تكراراه مرة خري.
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