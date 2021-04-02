Advertisements

أستاذ علاقات دولية يكشف تفاصيل حادث الهجوم على الكونجرس الأمريكي

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:48 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements

كشف الدكتور إدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية، في جامعة جورج تاون بواشنطن، تفاصيل مقتل شرطي أمريكي وإصابة آخر في هجوم بسيارة على حاجز أمني للكونجرس.


وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، اليوم الجمعة أن شرطيا من أفراد حماية مبنى الكونجرس الأمريكي قتل متأثرا بجراحه، وأصيب آخر بعد أن اصطدم مشتبه به الحاجز الأمني في المنطقة المحيطة بالكونجرس، مشيرا إلى أنه تم اطلاق النار على الشخص الذي اصطدم بالحاجز الأمني، وسقط قتيلا.

وتابع أن هناك خلافات كبيرة وعنيفة متواجدة داخل المجتمع الأميركي ولكن الجميع يستبعد قيام أعمال عنف كبيرة بعد الانتخابات الأمريكية، موضحا أنه من الممكن أن تكون هناك عمليات عنف فردية أو ما يطلق عليها اسم عمليات الذئاب المنفردة.
وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد اجتماعا لمعرفة كيفة مواجهة مثل هذه الحوادث ومنع تكراراه مرة خري.

أخبار تهمك

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن أصل فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. استقالة جديدة تضرب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مفاجأة كبرى.. موسيماني يرفض استمرار نجم الأهلي

منذ ساعة

فريق وحيد يخشى ريال مدريد دخوله في صفقة هالاند

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. بيان هام من البنك المركزي حول وقف التعامل بالجنيه الورقي

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة إيبار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انتهاء التصويت وبدء الفرز بانتخابات نقابة الصحفيين (صور)

منذ ساعتين و 34 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:18 م

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

مفاجأة كبرى.. موسيماني يرفض استمرار نجم الأهلي

09:31 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

05:03 م

الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن أصل فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

10:42 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة