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وزير قطاع الأعمال: بدء تشغيل أكبر مصنع للغزل والنسيج في منتصف 2022
الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:48 م
أمنية فوزي
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أوضح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن الهدف من إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج بالمحلة عودة صناعة القطن طويل إلى سابق عهده.
وتابع "توفيق"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الجمعة: "نستهدف بدء تشغيل أكبر مصنع للغزل والنسيج في منتصف عام 2022".
وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى أن خطة شركة صحاري لتطوير الحديد والصلب غير واضحة حتى الآن.
وتابع "توفيق"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الجمعة: "نستهدف بدء تشغيل أكبر مصنع للغزل والنسيج في منتصف عام 2022".
وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى أن خطة شركة صحاري لتطوير الحديد والصلب غير واضحة حتى الآن.
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