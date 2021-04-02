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تمديد اتفاقية تجارة الترانزيت بين باكستان وأفغانستان

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:48 م
بوابة الفجر
وكالات
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وقعت باكستان وأفغانستان اليوم على "بروتوكول" لتمديد اتفاقية تجارة الترانزيت بين البلدين، لضمان الاستمرار السلس للتجارة الثنائية والتجارة العابرة للحدود.


وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية في إسلام آباد وكابل عبر الاتصال المرئي، حيث وقعها عن الجانب الباكستاني مستشار رئيس الوزراء لشؤون التجارة والاستثمار عبدالرزاق داود، فيما وقعها من الجانب الأفغاني وزير التجارة والصناعة نثار أحمد غورياني.


وأعرب الجانبان عن ارتياحهما إزاء تمديد الاتفاقية، كما جدّدا العزم على مواصلة العمل؛ لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

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الكلمات المفتاحية

تجارة الترانزيت باكستان أفغانستان

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