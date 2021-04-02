الصحة: إقبال كثيف من المواطنين على مراكز تلقى لقاح كورونا

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية إنه تم البدء بتطعيم الفرق الطبية بلقاح فيروس كورونا، وبعدها المواطنين على مستوى الجمهورية في 26 محافظة، موضحا أن تطعيم المواطنين بدأ بفئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن عملية التطعيم تتم بصورة أكثر من رائعة، مشيرا إلى أن هناك إقبال كثيف من المواطنين على مراكز التطعيم.



ونوه بأنه تم افتتاح 138 مركزا للتطعيم على مستوى الجمهورية، متابعا: "مراكز التطعيم تعمل بشكل يومي من السابعة صباحا، ولا توجد إجازات أسبوعية.



وأشار إلى أن الوزارة تتابع حركة سير التطعيم، ويمكن أن تتدخل وتفتح مراكز جديدة للتطعيم، في الأماكن الأكثر تكدسا، لافتا إلى أنه منذ بداية تصنيع اللقاحات على مستوى العالم، أمنت مصر حصة مناسبة لمواطنيها من اللقاح.



ووجه رسالة للخائفين من الحصول على اللقاح، قائلا: إن مصر نوعت مصادر الحصول على اللقاح، وكل اللقاحات التي حصلت عليها الدولة آمنة، وحصلت هذه اللقاحات على موافقة الطواري، والدولة لا تكتفي بذلك فقط، بل تقوم بإجراءات اختيارات السلامة على كل اللقاحات التي تصل إليها قبل إعطائها للمواطنين".

