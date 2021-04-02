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جوارديولا يصدم جماهير مانشستر سيتي بشأن بديل أجويرو

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ربما لا يتعاقد مع مهاجم جديد للموسم المقبل رغم رحيل هداف سيتي التاريخي سيرجيو أغويرو في نهاية الموسم الحالي.

وسجل أغويرو 257 هدفا في 384 مباراة ليصبح الهداف التاريخي للنادي، وفاز بأربعة ألقاب للدوري الممتاز وبلقب لكأس الاتحاد وخمسة ألقاب لكأس الرابطة، وسيغادر النادي عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي.

ويملك سيتي مهاجما وحيدا الآن في مركز رأس الحربة هو غابرييل جيسوس وربطت تقارير وسائل إعلام بريطانية النادي باحتمال التعاقد مع إرلينغ هالاند لاعب بروسيا دورتموند، الذي أصبح من أبرز المهاجمين في أوروبا لكن غوارديولا قلل من شأن هذه التكهنات.

وقال غوارديولا للصحافيين قبل مواجهة ليستر سيتي السبت: لا أدري ما الذي سيحدث لكن في ظل أسعار اللاعبين الحالية فإننا لن نتعاقد مع أي مهاجم. أصبح الأمر مستحيلا. لا نستطيع دفع هذه الأموال. كل الأندية تعاني ماليا ونحن كذلك. لدينا جابرييل وفيران توريس الذي يقدم أداء رائعا وكذلك رحيم سترلينغ. ربما لا نتعاقد مع مهاجم.

وكال غوارديولا المديح لمهاجم سيتي السابق كليتشي إيهيناتشو الذي سجل خمسة أهداف في ثلاث مباريات مع ليستر في مارس ليحصل على جائزة لاعب الشهر في الدوري الممتاز.

وقال غوارديولا: إنه لاعب رائع يملك موهبة كبيرة. لعب معنا في سن صغيرة وأعتقد أنه في وجود غابرييل لا يوجد ما يكفي من أماكن. يتمتع بشخصية ساحرة وتربطني به علاقة جيدة وأنا سعيد لتألقه. يلعب بفعالية في الثلث الأخير من الملعب ويجيد هز الشباك.

ويتصدر فريق المدرب غوارديولا الدوري برصيد 71 نقطة من 30 مباراة متفوقا بفارق 14 نقطة على غريمه مانشستر يونايتد الذي لعب 29 مباراة.

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