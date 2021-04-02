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كارتيرون يستقر على قائد الجبهة اليسرى لموقعة مولودية الجزائر

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على الاسم الذي سيقود مركز الظهير الأيسر، خلال مواجهة مولودية الجزائر، غدا السبت، في خامس جولات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.  

ويتنافس أحمد أبو الفتوح ومحمد عبد الشافي، علي لعب مباراة المولودية، في ظل عدم جاهزية عبد الله جمعة، العائد مؤخرا من الإصابة في العضلة الضامة. 

وقال مصدر مقرب من الجهاز الفني، أن الفرنسي يفضل إشراك أبو الفتوح، في ظل امتلاكه حساسية المباريات حاليا، بعكس محمد عبد الشافي، البعيد عن المشاركات الرسمية منذ أغسطس الماضي. 

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة لوقوعه في  المركز الثالث في المجموعة الرابعة، بنقطتين فقط، خلف مولودية الجزائر الوصيف برصيد 8 نقاط

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