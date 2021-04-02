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الصحة العالمية تكشف عن تحورات لفيروس كورونا في 15 دولة (فيديو)

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن هناك زيادة في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في دول إقليم شرق المتوسط خلال الأسبوع الأخير.
 
وأشار "المنظري"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن 14 دولة من أصل 22 دولة في الإقليم سجلت ارتفاع في عدد الإصابات بنسبة تصل إلى 3% في الإصابات، و5% في الوفيات.

وأضاف أن هناك عدة أسباب وراء هذه الزيادة منها عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والاطمئنان الزائد، منوها بأنه لم يتم رصد أي تغير في أعراض الإصابة، كاشفا أن هناك 15 دولة في إقليم الشرق المتوسط رصدت تحورات في فيروس كورونا.

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