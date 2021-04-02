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متحف الحضارة يكشف موعد فتح قاعة المومياوات الملكية أمام الجمهور
الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:12 م
داليا الحسين
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كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة، عن موعد فتح قاعة المومياوات الملكية أمام الجمهور.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن قاعة المومياوات الملكية بمتحف الحضارة ستكون جاهزة لاستقبال الزوار بداية من يوم 18 إبريل، وهناك تخفيض على التذاكر لمدة أسبوعين بقيمة 50%.
وأشار الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة إلى أن المومياوات ستأخذ وقت لتجهيزها ووضعها في الفتارين الزجاجية، منوها أن المومياوات ستخضع للتعقيم قبل وضعها وهذا سيأخذ وقت.
وتابع: "متحف الحضارة يتزين الآن ونضع اللمسات الأخيرة سواء في القاعة المركزية أو الاستعداد للحفل ومراسم استقبال الملوك والملكات".
وأشار إلى أن القاعة المركزية بمتحف الحضارة ستحتوي على 1600 قطعة أثرية تحكي تاريخ الحضارة المصرية، وتم استخدام كل الأساليب التكنولوجية لعرض تلك القطع.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن قاعة المومياوات الملكية بمتحف الحضارة ستكون جاهزة لاستقبال الزوار بداية من يوم 18 إبريل، وهناك تخفيض على التذاكر لمدة أسبوعين بقيمة 50%.
وأشار الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة إلى أن المومياوات ستأخذ وقت لتجهيزها ووضعها في الفتارين الزجاجية، منوها أن المومياوات ستخضع للتعقيم قبل وضعها وهذا سيأخذ وقت.
وتابع: "متحف الحضارة يتزين الآن ونضع اللمسات الأخيرة سواء في القاعة المركزية أو الاستعداد للحفل ومراسم استقبال الملوك والملكات".
وأشار إلى أن القاعة المركزية بمتحف الحضارة ستحتوي على 1600 قطعة أثرية تحكي تاريخ الحضارة المصرية، وتم استخدام كل الأساليب التكنولوجية لعرض تلك القطع.
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