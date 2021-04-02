متحف الحضارة يكشف موعد فتح قاعة المومياوات الملكية أمام الجمهور

كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة، عن موعد فتح قاعة المومياوات الملكية أمام الجمهور.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن قاعة المومياوات الملكية بمتحف الحضارة ستكون جاهزة لاستقبال الزوار بداية من يوم 18 إبريل، وهناك تخفيض على التذاكر لمدة أسبوعين بقيمة 50%.



وأشار الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة إلى أن المومياوات ستأخذ وقت لتجهيزها ووضعها في الفتارين الزجاجية، منوها أن المومياوات ستخضع للتعقيم قبل وضعها وهذا سيأخذ وقت.



وتابع: "متحف الحضارة يتزين الآن ونضع اللمسات الأخيرة سواء في القاعة المركزية أو الاستعداد للحفل ومراسم استقبال الملوك والملكات".



وأشار إلى أن القاعة المركزية بمتحف الحضارة ستحتوي على 1600 قطعة أثرية تحكي تاريخ الحضارة المصرية، وتم استخدام كل الأساليب التكنولوجية لعرض تلك القطع.