Advertisements

متحف الحضارة يكشف موعد فتح قاعة المومياوات الملكية أمام الجمهور

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة، عن موعد فتح قاعة المومياوات الملكية أمام الجمهور.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن قاعة المومياوات الملكية بمتحف الحضارة ستكون جاهزة لاستقبال الزوار بداية من يوم 18 إبريل، وهناك تخفيض على التذاكر لمدة أسبوعين بقيمة 50%.

وأشار الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة إلى أن المومياوات ستأخذ وقت لتجهيزها ووضعها في الفتارين الزجاجية، منوها أن المومياوات ستخضع للتعقيم قبل وضعها وهذا سيأخذ وقت.

وتابع: "متحف الحضارة يتزين الآن ونضع اللمسات الأخيرة سواء في القاعة المركزية أو الاستعداد للحفل ومراسم استقبال الملوك والملكات".

وأشار إلى أن القاعة المركزية بمتحف الحضارة ستحتوي على 1600 قطعة أثرية تحكي تاريخ الحضارة المصرية، وتم استخدام كل الأساليب التكنولوجية لعرض تلك القطع.

أخبار تهمك

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مدرب مولودية الجزائر: لم نضمن الصعود وسنفوز على الزمالك

منذ 39 دقيقة

عاجل.. استقالة جديدة تضرب الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن أصل فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل .. بيان هام من البنك المركزي حول وقف التعامل بالجنيه الورقي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر

منذ حوالي 4 ساعات

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

منذ حوالي 10 ساعات

"مفاجآت مذهلة".. توجيه من السيسي لوزير الأثار بشأن نقل المومياوات الملكية

منذ ساعة و 25 دقيقة

اتحاد الكرة يكشف موعد نهاية عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة كبرى.. موسيماني يرفض استمرار نجم الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل..رئيس قناة السويس يكشف آخر تفاصيل التحقيقات في أزمة "السفينة الجانحة"

منذ أقل من ساعة

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:18 م

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

عاجل..رئيس قناة السويس يكشف آخر تفاصيل التحقيقات في أزمة "السفينة الجانحة"

10:50 م

مفاجأة كبرى.. موسيماني يرفض استمرار نجم الأهلي

09:31 م

اتحاد الكرة يكشف موعد نهاية عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

10:45 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

05:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة