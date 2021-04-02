8 مواجهات مرتقبة في مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني (صورة)

1- كيما اسوان مع الدخان



يستضيف فريق كيما أسوان صاحب المركز الرابع عشر بقيادة زيزو حشمت برصيد 17 نقطة فريق الشرقية للدخان متصدر المجموعة بقيادة علاء ابراهيم برصيد 41 نقطة.



وكان التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة الدور الأول.



2- الفيوم مع المنيا



يشهد ملعب الاسيوطي مواجهة نارية تجمع فريق الفيوم صاحب المركز التاسع بقيادة أحمد لطيف برصيد 24 نقطة وفريق المنيا وصيف المجموعة بقيادة شديد قناوي برصيد 36 نقطة، وكان فريق الفيوم حقق الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.



3- البترول مع الألومنيوم



يلتقي فريق بترول أسيوط صاحب المركز العاشر بقيادة هشام عبد المنعم برصيد 21 نقطة مع فريق الألومنيوم صاحب المركز الثالث بقيادة سعيد ابراهيم برصيد35 نقطة، وشهد لقاء الدور الأول فوز الألومنيوم بهدف .



4- بنى سويف مع أسمنت أسيوط



يحل فريق أسمنت أسيوط صاحب المركز الخامس عشر بقيادة هيسم صالح برصيد 14 نقطة ضيفاً على فريق بنى سويف صاحب المركز الرابع بقيادة محمد يوسف برصيد 33 نقطة، وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



5- ديروط مع شباب سمسطا



يلعب فريق ديروط صاحب المركز الخامس بقيادة ياسر عبد العليم برصيد 29 نقطة مع فريق شباب سمسطا صاحب المركز الحادي عشر بقيادة على حسن رمضان برصيد 21 نقطة، وشهد الدور الأول فوز ديروط بهدفين دون مقابل .



6- سوهاج مع تليفونات بني سويف



يواجه فريق سوهاج صاحب المركز السابع بقيادة أحمد خلف برصيد 25 نقطة فريق تليفونات بني سويف صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد جمال برصيد 20 نقطة، وحقق سوهاج الفوز بهدف في الدور الأول.



7- الإعلاميين مع شبان قنا



يصطدم فريق الإعلاميين صاحب المركز السادس بقيادة جميل حلمى برصيد 27 نقطة بفريق شبان قنا صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمد عيسى برصيد 20 نقطة، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



8- قنا مع طهطا



يخوص فريق قنا صاحب المركز الثامن بقيادة عبد الرحيم همام مواجهة سهله مع فريق طهطا متذيل المجموعة بقيادة أسامة البلم برصيد

12 نقطة، وشهد الدور الأول فوز طهطا بهدفين مقابل هدف .



ترتيب المجموعة الثانية



1- الشرقية للدخان 41 نقطة

2- المنيا 36 نقطة

3- الألومنيوم 35 نقطة

4- بنى سويف 33 نقطة

5- ديروط 29 نقطة

6- الإعلاميين 27 نقطة

7- سوهاج 25 نقطة

8- قنا 25 نقطة

9- الفيوم 24 نقطة

10- البترول 21 نقطة

11- شباب سمسطا21 نقطة

12- تليفونات بني سويف 20 نقطة

13- شبان قنا 20 نقطة

14- كيما أسوان 17 نقطة

15- أسمنت أسيوط 14 نقطة

16- طهطا 12 نقطة







تنطلق اليوم السبت الساعة الثالثة عصرا منافسات الجولة العشرين للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني بإقامة 8 مباريات قوية ومرتقبة.