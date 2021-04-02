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"مفاجآت مذهلة".. توجيه من السيسي لوزير الأثار بشأن نقل المومياوات الملكية
الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:13 م
داليا الحسين
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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى تعليماته بالعمل لإقامة حفل لائق لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة، معلقا: "الحفل غدًا يحمل مفاجآت".
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الشعب المصري والعالم سيستمتع بالعرض غدا، منوها أنه كان هناك تفكير في نقل المومياوات الملكية على مراكب، ولكن تم الانتهاء على وضعها على عربات على شكل مركب حتى لا تتضرر المومياوات.
وأكد وزير السياحة والآثار أن التليفزيون هو المكان الأفضل لمتابعة حفل نقل المومياوات الملكية، لكون مدة الموكب نصف ساعة، والفعاليات الأخرى لنقل المومياوات ساعة كاملة، لافتا إلى أنه سيتم عرض أغاني وطنية جديدة، ولقطات من محافظات أثرية سيستمتع بها العالم.
وتابع: "العالم كله سيتابع نقل المومياوات الملكية، وهناك 200 قناة أجنبية ستعرض الحفل، و200 قناة مصرية وعربية، وهدفنا ندخل كل بيت في العالم".
ولفت "العناني"، إلى مدير عام منظمة اليونسكو ومدير عام منظمة السياحة العالمية سيشاركان في موكب الموميات الملكية.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الشعب المصري والعالم سيستمتع بالعرض غدا، منوها أنه كان هناك تفكير في نقل المومياوات الملكية على مراكب، ولكن تم الانتهاء على وضعها على عربات على شكل مركب حتى لا تتضرر المومياوات.
وأكد وزير السياحة والآثار أن التليفزيون هو المكان الأفضل لمتابعة حفل نقل المومياوات الملكية، لكون مدة الموكب نصف ساعة، والفعاليات الأخرى لنقل المومياوات ساعة كاملة، لافتا إلى أنه سيتم عرض أغاني وطنية جديدة، ولقطات من محافظات أثرية سيستمتع بها العالم.
وتابع: "العالم كله سيتابع نقل المومياوات الملكية، وهناك 200 قناة أجنبية ستعرض الحفل، و200 قناة مصرية وعربية، وهدفنا ندخل كل بيت في العالم".
ولفت "العناني"، إلى مدير عام منظمة اليونسكو ومدير عام منظمة السياحة العالمية سيشاركان في موكب الموميات الملكية.
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