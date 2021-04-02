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"مفاجآت مذهلة".. توجيه من السيسي لوزير الأثار بشأن نقل المومياوات الملكية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:13 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى تعليماته بالعمل لإقامة حفل لائق لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة، معلقا: "الحفل غدًا يحمل مفاجآت".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الشعب المصري والعالم سيستمتع بالعرض غدا، منوها أنه كان هناك تفكير في نقل المومياوات الملكية على مراكب، ولكن تم الانتهاء على وضعها على عربات على شكل مركب حتى لا تتضرر المومياوات.

وأكد وزير السياحة والآثار أن التليفزيون هو المكان الأفضل لمتابعة حفل نقل المومياوات الملكية، لكون مدة الموكب نصف ساعة، والفعاليات الأخرى لنقل المومياوات ساعة كاملة، لافتا إلى أنه سيتم عرض أغاني وطنية جديدة، ولقطات من محافظات أثرية سيستمتع بها العالم.

وتابع: "العالم كله سيتابع نقل المومياوات الملكية، وهناك 200 قناة أجنبية ستعرض الحفل، و200 قناة مصرية وعربية، وهدفنا ندخل كل بيت في العالم".
 
ولفت "العناني"، إلى مدير عام منظمة اليونسكو ومدير عام منظمة السياحة العالمية سيشاركان في موكب الموميات الملكية.

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