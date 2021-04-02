زيادة جديدة تحققها اسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعتها خلال تعاملات اليوم الجمعة بعد ارتفاعات بقيمة 13 جنيه في تعاملات الأمس.

وزاد سعر جرام الذهب في تعاملات اليوم بقيمة 15 جنيه؛ ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 757 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 648.9 جنيه، وعيار 24 نحو 865.2 جنيه، وسعر الجنيه الذهب 6056 جنيهًا.





ارتفع الذهب مجددا بداية من يوم أمس الخميس عن أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع والذي بلغه في الجلسة السابقة، إذ تراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، بينما قدمت خطة للرئيس جو بايدن بقيمة تزيد عن تريليوني دولار للوظائف المزيد من الدعم لجاذبية المعدن الأصفر كتحوط في مواجهة التضخم.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1713.55 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثامن من مارس عند 1677.61 دولار يوم الأربعاء،ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1712.30 دولار للأوقية.