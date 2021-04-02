الكشف عن هوية منفذ الهجوم بسيارة على الكونجرس الأمريكى

قال مسؤولو إنفاذ القانون فى الولايات المتحدة الأمريكية، إن المهاجم الذى اندفع بسيارته صوب أفراد شرطة مبنى الكونجرس الأمريكى يدعى نوح جرين ويبلغ من العمر 25 عاما، ويقيم فى ولاية إنديانا، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".









وكانت شرطة مبنى الكونجرس، قالت إن سائقا اندفع بسيارته صوب أفرادها اليوم الجمعة، ما تسبب فى مقتل شرطى وإصابة آخر وأدى لرفع درجة التأهب فى محيط مجمع يضم الكابيتول وبنايات تابعة للكونجرس.





وقالت يوجاناندا بيتمان، القائمة بأعمال قائد شرطة الكابيتول فى مؤتمر صحفى، إن المشتبه به قاد المركبة بغرض دهس الضباط ثم ترجل واندفع نحوهم ملوحا بسكين فى يده.





وأضافت أن الشرطة ردت بإطلاق النار على المشتبه به، ما أدى لمقتله مشيرة إلى أن أحد الضباط قتل أيضا بينما أصيب آخر.



