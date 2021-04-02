وزير الشباب ومحافظ المنيا يفتتحان أعمال تطوير نادى مغاغة (صور)



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، ومندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد السيد ليلة، رئيس مركز مغاغة، وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.



وقال وزير الشباب والرياضة، إنه تم الانتهاء من أعمال تطوير 160 مركز شباب علي مستوي المحافظة، بالإضافة إلي تطوير 16 مشروع تطوير عام، مشيرًا إلي أن أعمال التطوير بنادي مغاغة هو نموذج مشرف لحق الإنتفاع ومشاركة القطاع الخاص بشكل محوكم، مثنيًا علي الجهود المبذولة والتعاون المستمر من قبل محافظ المنيا، وأعضاء مجلسي النواب، لخدمة أهالي المحافظة.



وأوضح مندي عكاشة، أن أعمال التطوير شملت ملعب خماسي " دور أول علوي"، ومول تجاري يضم 22 محل تجاري، بنظام استثماري B.O.T، بتكلفة تصل إلي 6 مليون جنيه، بالإضافة إلي حمام سباحة علي مساحة 1250 متر مربع، وصالة لياقة بدنية مزودة بأحدث الأجهزة الرياضية، ومبني إداري للنادي.

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال التطوير الإنشائية المنتهية بنادي مغاغة الرياضي والتي تضمنت ملعب خماسي، ومول تجاري وحمام سباحة، وصالة لياقة بدنية مزودة بأحدث الأجهزة الرياضية، ومبني إداري للنادي، وذلك ضمن الجولة التفقدية التي يقوم بها الوزير للمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.