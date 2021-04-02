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باسل الحيني يكشف أسباب دمج شركات التأمين الحكومية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
الفجر
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كشف باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتتدب، لمجموعة مصر القابضة للتأمين، أسباب دمج شركات التأمين الحكومية عام 2006 في شركتي ( مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة).

وأوضح باسل الحيني خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذا الدمج جاء لمنع التنافس بين القطاعات الحكومية وخلق كيان واحد قوي تحت مظلة واحدة.

وأضاف رئيس «مصر القابضة للتأمين»، لدينا "مصر للتأمين" أول شركة مصرية في مجال الممتلكات، لافتا أن محفظة استثمارات المالية للمجموعة تخطت الـ 65 مليار جنيه.

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