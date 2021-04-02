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ارتفاع استثمارات شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية إلى 15 مليار جنيه

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
الفجر
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قال باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة مصر القابضة للتأمين، إن مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة والأصول العقارية شركات مملوكة 100% للشركة القابضة.

وأضاف باسل الحيني خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هناك شركة تحمل اسم "مصر لإدارة الاستثمارات المالية" تم إنشائها لإدارة الاستثمارات المالية للمجموعة، وفي 2018 وجدنا أنه لديها نصف مليار جنيه تقوم بإدارتها لصالح صندوق اسمه "صندوق مصر"، أنشأته الشركات القابضة، مع العلم أنه تم إنشائها لإدارة المحفظة المالية للمجموعة القابضة للتأمين.

وتابع: "أنه تم تطوير هذه الشركة من حيث وجود رئيس جديد وأنظمة جديدة أيضا، وكذلك كوادر للعمل وتدشين أنظمة عمل وعمليات جديدة للشركة، وبدأت في استقطاب جزء من الاستثمارات المالية في الشركات التابعة والشركة القابضة لإدارتها، وبلغت استثماراتها حاليا 15 مليار أصول تحت الإدارة بدلا من النصف مليار في 2018".

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مصر لادارة الاستثمارات المالية القابضة للتأمين

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