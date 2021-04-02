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طلب غريب من أرتيتا للاعبي الآرسنال قبل مواجهة ليفربول

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، عن تفاصيل ما طلبه من لاعبي فريقه أمام ليفربول يوم السبت في المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بشكل مختلف عما شهدته المواجهة في الموسم الماضي رغم أن أرسنال حقق الفوز حينذاك على ملعبه.

وفي المباراة التي جمعت بين أرسنال وضيفه ليفربول في 15 يوليو 2020، حول أرسنال تأخره بهدف إلى الفوز 2 - 1 على الفريق الذي توج بلقب الدوري. وجاء هدفا أرسنال حينذاك من خطأين لفريق ليفربول ارتكبهما فيرجيل فان دايك وأليسون بيكر، وقد استغلهما ألكسندر لاكازيت وريس نيلسون. لكن أرتيتا كان يتطلع إلى فرض فلسفته على الفريق هذا الموسم، وهو الأمر الذي يرجح ألا يتغير في مواجهة ليفربول المقررة يوم السبت.


وحقق أرسنال الفوز في مواجهة ليفربول في يوليو من العام الماضي رغم أن نسبة استحواذ أرسنال على الكرة بلغت 31 % فقط، وكانت الإحصائيات متقاربة في انتصاريه أمام مانشستر سيتي وتشيلسي، وقد توج أرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في أول موسم له تحت قيادة أرتيتا.

ولدى سؤال أرتيتا عما إذا كان أرسنال سيلعب بأسلوبه في مواجهة ليفربول غدا، قال المدرب إنه يعتقد أن المباراة تتطلب ذلك.

وأضاف أرتيتا في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" :"أعتقد أنه أحيانا يكون عليك أن تتأقلم على المنافس لأنه أفضل منك، وأحيانا يمكنك أن تجل المنافس يتأقلم معك."

وأضاف "سنرى، فالأمر يتوقف على ما سيستطيعون تقديمه وما سنستطيع تقديمه أيضا. وبالطبع يختلف التعامل والأداء الذي نود تقديمه عما كان عليه الحالي في مباراة العام الماضي." وفي حالة تحقيق أرسنال للفوز، سيقلص الفارق الذي يفصله عن ليفربول صاحب المركز السابع إلى نقطة واحدة.

وعانى ليفربول الذي يدربه يورغن كلوب، بشكل كبير هذا الموسم في مشوار الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي، لكن أرتيتا اعترف بإعجابه بالطفرة التي شهدها النادي منذ تولي كلوب تدريب الفريق في 2015.

وقال أرتيتا لدى سؤاله عما إذا كانت مهمته مع أرسنال تشبه مهمة كلوب في ليفربول :"لا أحب المقارنة بين مشروعات مختلفة، لكنني أعتقد أن ما حققوه هو شيء رائع."

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