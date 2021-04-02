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وزير قطاع الأعمال: إعادة تقيم شركة الحديد والصلب بعد تغيير نشاطها من صناعي إلى سكني

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:37 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال،: "نسير في خطوات تصفية الحديد والصلب حتى يثبت العكس، ولن يحصل العمال على التعويضات قبل التصفية".

وذكر "توفيق"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أن حجم ديون مصنع الحديد والصلب بحلوان 10 مليار جنيه.

وتابع: "سنعيد تقييم شركة الحديد والصلب بعد تغيير نشاطها من صناعي إلى إسكاني"، لافتًا إلى أن فرق التكنولوجيا بين مصانع الحديد والصلبفي القطاع الحكومي والخاص هو سبب المكسب والخسارة.

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