اتحاد الكرة يكشف موعد نهاية عقد فرجاني ساسي مع الزمالك









كشف مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الإتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد نهاية عقد النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مع القلعة البيضاء.





موعد نهاية عقد فرجاني ساسي مع الزمالك





وأوضح مسؤولو الجبلاية أنهم بصدد مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم، لمد عقد النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي،

حتى انتهاء الموسم الحالى فى 30 سبتمبر المقبل، في ظل استكمال مسابقة الدوري المصري.





وأكد مسؤولو اتحاد الكرة أن الفيفا سيوافق على مد عقد فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، حتى سبتمبر المقبل كما حدث مع أحمد فتحى لاعب الأهلي السابق، حيث تم مد عقده مع القلعة الحمراء الموسم الماضى حتى انتهاء الدوري المصري في الموسم الماضي.





ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مع القلعة البيضاء في نهاية الموسم الكروي الجاري.



