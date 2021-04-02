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خبير أسماك: نجاح تجارب استزراع أسماك الوقار في مصر

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:45 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال محمد فتحى عمر خبير تربية الأسماك إن مصر نجحت مؤخرا في استزراع الماهور أو الوقار 111 عالى القيمة والذى تتهافت علية أسواق العالم فى أقفاص بحرية بالنظام المكثف فى الأسكندرية.


وأضاف فتحى عمر للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، ان مصر نجحت فى تصميم أول مزرعة لأسماك الماهور او الوقار 111، بمنطقة الحمام بتكلفة بسيطة لان المياة جارية ولا تحتاج لبدلات، لافتا الى زراعة أسماك البلطى والبسريا وتفريخها وتقديمها لأسماك الوقار كغذاء طبيعى.


وأوضح محمد فتحى ان نجاح فى زراعة أسماك الثعابين والقاروص والبلوط ـ وانه صمم أحواض الأسماك بمساحات 70 فى 20 متر فى ملوحة مياة تصل لـ 17 جزء فى المليون، لافتا الى أن اسماك الهامور تنمو داخل هذه الأقفاص بكثافة شديدة ويصل وزنها الى كيلو جران قبل انتهاء الدورة السمكية.


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