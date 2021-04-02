مدرب الزمالك: هناك إصرار من لاعبي الفريق على الفوز أمام المولودية

أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صعوبة مباراة مولودية الجزائر المقرر لها مساء غد السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها باستاد 5 جويلية.





أضاف المدرب العام للزمالك في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك أن الفريق سيخوض المباراة للفوز فقط لأنه لابديل أمام الزمالك سوى الحصول على الثلاث نقاط من أجل التمسك بأمل التأهل لدور الثمانية.





وأعرب أسامة نبيه عن ثقته في قدرات لاعبي الزمالك على تحقيق الفوز في مباراة الغد، مشيدا بالروح التي ظهر عليها اللاعبون في التدريبات استعدادا للقاء المولودية.



