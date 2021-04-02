باسل الحيني: نستحوذ على حصة سوقية تزيد عن 40% من سوق التأمين في مصر

قال باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتتدب لمجموعة مصر القابضة للتأمين، إن شركات المجموعة تستحوذ على أكثر 40 % من إجمالي السوق التأميني، مؤكدا إلى أن هدف المجموعة الحفاظ على هذه النسبة وارتفاعها خلال الأعوام السابقة.



وتابع باسل الحيني خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، وضعنا خطة عالمية لتقديم مجموعة متميزة من الخدمات خلال شهر رمضان 2021.



وعن محاور توسع «مصر القابضة للتأمين»، قال باسل الحيني، نستهدف إنشاء شركة تأمين تكافلى «حياة» ويعد تحالف قوي بين كل من مصر لتأمينات الحياة وم بنكي، مصر، والأهلي المصري.