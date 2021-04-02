القابضة للتأمين تنفي بيع أي عقارات مملوكه لها في القاهرة الخديوية بعد تطويرها

أكد باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة مصر القابضة للتأمين، إنه حين تولى الإدارة قال "إننا لسنا مطورين عقاريين، ولكن لدينا محفظة عقارية ضخمة ولدينا كنوز يجب استغلالها، وهدفنا تحقيق عائد على المحفظة.





وأضاف باسل الحيني خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه لدينا 4 قطع أراضي كبيرة وسنتحالف مع مطورين عقاريين ومع مستثمرين عقاريين لإنشاء مشروعات ضخمة، ولا يجوز أن نطلق عليها أراضي غير مستغلة لأن هذا المصطلح يطلق على الشركات الصناعية على سبيل المثال، إنما في لدينا تعتبر بمثابة بنك أراضي.





وتابع: لدينا 70% من عقارات القاهرة الخديوية المقرر تطويرها، وكان من تعليمات الوزير إيقاف البيع العشوائي، ولا يوجد بيع نهائي في العقارات التاريخية والمتميزة، وإنما تبقى لدينا للتنمية والتطوير مع أصحاب الصنعة، ومن المفروض التعاون مع الجميع.