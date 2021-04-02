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باسل الحيني: مليار جنيه مبيعات وثيقة "معاش بكرة" خلال عام

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:49 م
بوابة الفجر
الفجر
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أكد باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة مصر القابضة للتأمين، إن التأمين التكافلي هو تأمين بضوابط معينة تحافظ على مبادئ الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بإدارة الأعمال، والفرق بينه وبين التأمين العادي هو توزيع الأرباح على حملة الوثائق.

وأضاف باسل الحيني خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نهدف لتقديم مجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات للسوق، بحيث نكون في السوق مجموعة متكاملة.

وتابع: التحالفات مع الشركات الأخرى والقطاع المصرفي والمؤسسات الدولية، حقق لنا نجاحات كبيرة، على سبيل المثال عقد التأمين البنكي مع البنك الأهلي الخاص بشان وثيقة معاش بكرة والتي تتوفر في 150 فرعا من البنك، حققت مليار جنيه خلال عام واحد فقط، وهي حصرية مع البنك الأهلي فقط

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