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عاجل..رئيس قناة السويس يكشف آخر تفاصيل التحقيقات في أزمة "السفينة الجانحة"

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:50 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن التحقيق في واقعة السفينة الجانحة مازال مستمر، وتم البدء في تفريغ الصندوق الأسود.

وأشار "ربيع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه بعد يومين يمكن الإعلان عن بعض تفاصيل التحقيق، لافتا إلى أن قبطان السفينة الجانحة هندي الجنسية، وكذلك كل الطاقم هندي الجنسية.

وعن أصعب لحظة مرت عليه في أزمة السفينة الجانحة، عقب، "كانت يوم الاتنين بعد خروج مؤخر السفينة، ومقدمها لم يتحرك.. كنت عارف أنها هتتحل ولكن قد يستغرق وقت".

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، "عبور السفن وأصواتهم حياة.. وهدوء كل هذا الأصوات والحركة فجأة، كان حاجة تحزن".

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