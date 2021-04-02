باسل الحيني: إنشاء شركة متخصصة في التأمين الطبي قريبا



قال باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتتدب لمجموعة مصر القابضة للتأمين، إنه سيتقدم خلال الأيام القليلة المقبلة لهيئة الرقابة المالية لإنشاء شركة تأمين طبي متخصصة ودخولها للسوق المصري.



وتابع باسل الحيني خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك مباحثات مع الدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن تكامل الشركة الجديدة مع النظام الطموح الذي تتبناه الدولة بخصوص التأمين الصحي الشامل.



وأشار رئيس «مصر القابضة للتأمين»، إلى إن إيقاف التعيينات في القطاعات الحكومية أدى إلى ظهور فجوات في قطاع التأمين، لافتا أن مجموعة التأمين الحكومية جوهرة وسعيت للحفاظ عليها.