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إبراهيم عيسى: جنوح السفينة في القناة أوقفت قلب العالم الاقتصادي

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:07 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن العالم كله يتحدث عن قناة السويس والسفينة الجانحة التي أوقفت الممر الملاحي للقناة لـ6 أيام، حيث إنها أوقفت قلب العالم الاقتصادي والسياسي، وتعويم السفينة مصري تمامًا.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن العامل المصري بهيئة قناة السويس من خلال براعتهم قاموا بتعويم السفينة، مشددًا على أن جميع المراقبين والعالم أقر بأن المصري هو وحده المتسبب في تعويم السفينة، حيث إن هذا أبرز ردود أفعال العالم الإيجابية حول قناة السويس، مشيرًا إلى أن هناك تحقيق قائم بخصوص جنوح السفينة وهي باقية إلى الآن في القناة، وأن هناك تصريحات بان مصر تُطالب بتعويضات تصل لمليار دولار لتعطيل القناة.

وأوضح أن هناك أشادة ونظرة إيجابية من دول لعالم لمشهد تعويم السفينة، مستعرضًا مقال "بلومبرج"، والذي أشادت خلاله بقدرة مصر في تعويم السفينة وفك انسداد القناة والنجاح يستحق قيم جديدة للانفتاح في مصر، مشددًا على أنه يجب الانتباه للنقد والتفكير فيه.

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قدره مصر تعويم السفينة السفينة الجانحة أبراهيم عيسى

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