"واحد من الناس" يحقق أحلام يتيمة من ذوي الإحتياجات الخاصة ويقدم لها شقة هدية



تلقي الإعلامي د. عمرو الليثي اتصالا هاتفيا من أميرة ببرنامج واحد من الناس وتمنت مساعدتها في الحصول علي شقة.



واستجاب برنامج واحد من الناس وقام كاميرا البرنامج بالذهاب اليها وتحقيق أمنيتها.



وقالت أميرة انها تعيش مع أختها بعد وفاة والدها وأنها عاشت حياة صعبة، وأصعب لحظاتي عند وفاة والدتي.



وأضافت خلال حلولها ضيفة ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، أنها مرت بظروف شديدة الصعوبة وتتمني مساعدتها في إتمام إجراءات الزواج.



واستجاب برنامج واحدٍ من الناس ورسم البسمة علي شفاه أميرة واهداها شقة مفروشة بالكامل.

