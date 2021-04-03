إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، أن العالم كله يتحدث عن قناة السويس والسفينة الجانحة التي أوقفت الممر الملاحي للقناة لـ6 أيام، حيث إنها أوقفت قلب العالم الاقتصادي والسياسي، وتعويم السفينة مصري تمامًا.





وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن العمال المصريين بهيئة قناة السويس من خلال براعتهم قاموا بتعويم السفينة، مشددًا على أن جميع المراقبين والعالم أقر بأن المصري هو وحده المتسبب في تعويم السفينة، مشيرًا إلى أن هناك تحقيق قائم بخصوص جنوح السفينة وهي باقية إلى الآن في القناة، وأن هناك تصريحات بان مصر تُطالب بتعويضات تصل لمليار دولار لتعطيل القناة.



