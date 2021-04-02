Advertisements

بمكياج جريء.. راندا البحيري تتألق فى أحدث ظهور لها

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

تحرص الفنانة راندا البحيري على التواصل الدائم مع متابعيها، وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وشاركت راندا البحيري متابعيها بصورة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجمهورها.


يذكر أن الفنانة راندا البحيري أعلنت عن إطلاق منصة كايرو تايم cairo time وهي أول منصة عربية بجهود ذاتية وتشارك فى ملكيتها بجانب المنتج عادل رضوان والمنتج محمد عادل والدكتور عمرو الحكيم، وتضم المنصة باقة من أهم المبدعين في الكتابة والتصوير والإخراج.

وبدأت المنصة بعرض مجموعة مميزة من الاسكتشات الفلسفية الكوميدية من بطولة الفنان أسامة عبد الله ومحمد بريقع ومن تأليف محمد عبد التواب و عمرو سكر و كريم سعد إخراج عادل رضوان وإنتاج شركتي نيو إيدج و كايرو تايم New age and cairo time، إشراف عام علي الإنتاج راندا البحيري.

أخبار تهمك

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

"مفاجآت مذهلة".. توجيه من السيسي لوزير الأثار بشأن نقل المومياوات الملكية

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل .. بيان هام من البنك المركزي حول وقف التعامل بالجنيه الورقي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل..رئيس قناة السويس يكشف آخر تفاصيل التحقيقات في أزمة "السفينة الجانحة"

منذ ساعة الا ربع

الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن أصل فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين

مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. موسيماني يرفض استمرار نجم الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

منذ حوالي 10 ساعات

مدرب مولودية الجزائر: لم نضمن الصعود وسنفوز على الزمالك

منذ 37 دقيقة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ حوالي 7 ساعات

اتحاد الكرة يكشف موعد نهاية عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. استقالة جديدة تضرب الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:18 م

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

عاجل..رئيس قناة السويس يكشف آخر تفاصيل التحقيقات في أزمة "السفينة الجانحة"

10:50 م

مفاجأة كبرى.. موسيماني يرفض استمرار نجم الأهلي

09:31 م

اتحاد الكرة يكشف موعد نهاية عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

10:45 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

05:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة