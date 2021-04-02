الأحد.. افتتاح "أحلام شتوية" بمسرح الشمس بالحديقة الدولية





تحت رعاية أـ د إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وإشراف الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى،يفتتح المخرج اسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحى الجديد " أحلام شتوية " لفرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالبيت الفني للمسرح يوم الاحد الموافق 4 ابريل ٢٠٢١ فى السابعة مساء، ومسرحية " أحلام شتوية " عبارة عن مشروع مسرحي ل ٦ عروض مسرحية تقدم على مدار شهر، تقدم الفرقة كل ١٠ أيام عرضين، باستخدام أسلوب فيلمسرح الذى يمزج بين المسرح وأفلام الرسوم المتحركة والعروض الستة من تأليف وأشعار محمد عبد الحافظ ناصف واخراج يوسف أبو زيد.





و صرحت الفنانة وفاء الحكيم مدير عام فرقة الشمس والمشرف العام على المشروع أن أسلوب العروض الستة يعتمد على أسلوب الفيلمسرح الذى يمزج بين فيلم الرسوم المتحركة والمشاهد المسرحية الحية، ويقدمان معا على المسرح، وتم عمل افلام الرسوم المتحركة من لوحات أطفال فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بعد قراءة قصص ناصف الذى حولها لفليمسرح وباستخدام تقنيات التحريك، الجدير بالذكر انه وصل عدد لوحات الأطفال المستخدمة الى ١٨٠٠ لوحة.





جدير بالذكر أيضا أن العرضين الأولين ضمن المشروع هما

" حقول القراميط" و" ملك الشتاء " من تأليف وأشعار محمد ناصف، وبطولة عمرو عادل، مادونا، ميرى مجدى، أشرقت،ونادين،و سيف محمد،وهاله فكرى، وفناني فرقة مسرح الشمس، موسيقى وألحان وائل عوض، تصميم استعراضات ميدو آدم، ديكور نهاد السيد، تصميم كريم ضاحي،و أشرف على رسوم الأطفال والدعاية غادة شلبى وبسنت طارق،فيديو كريم شلبى ومصطفى يونس، إخراج يوسف أبو زيد.