Advertisements

خبير زراعي : نجاح زراعة نبات خبز النحل في مصر

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
كشف عاطف عواد الخبير الزراعي عن تفاصيل نجاح تجربة زراعة نبات خبز النحل العجيب على مساحة 2 فدان، والذى يعتبر الغذاء الأول للنحل الإيطالى فى العالم كما يضاعف إنتاجية النحل من العسل 14 مرة ويساعد على الهضم ويعالج حصوات الكلي

وقال عاطف عواد للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، انه زراعة خبز النحل ساهمت في امتلاك سلالات نادرة من النحل الايطالى التى تتغذى عليه، لافتا الى قدرة هذه النبات العجيب على زيادة إنتاج العسل الجبلى لدى النحل 14 ضعف الإنتاج العادى.

وأوضح عاطف أن نبات خبز النحل يساعد فى علاج عسر الهضم وله قدرة كبيرة فى القضاء على الحصوات، وينتج منه النحل عسل جبلى منخفض السكر ويباع الساق لهذا النبات بـ 90 جنيها بينما يصل سعر الزهور بعد تجفيفها الى 190 جنيها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نبات خبز النحل خبز النحل

أخبار تهمك

مدرب مولودية الجزائر: لم نضمن الصعود وسنفوز على الزمالك

منذ 36 دقيقة

عاجل.. استقالة جديدة تضرب الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل .. بيان هام من البنك المركزي حول وقف التعامل بالجنيه الورقي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل..رئيس قناة السويس يكشف آخر تفاصيل التحقيقات في أزمة "السفينة الجانحة"

منذ ساعة الا ربع

الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن أصل فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين

مفاجأة كبرى.. موسيماني يرفض استمرار نجم الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

اتحاد الكرة يكشف موعد نهاية عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

"مفاجآت مذهلة".. توجيه من السيسي لوزير الأثار بشأن نقل المومياوات الملكية

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرفي على فوائد "الشعير" الصحية.. ورقم 3 ستدهشك!

"البيئة": خدماتها لوجستية وإرشادية لقرابة ٨٨٠٠ نحَّال

سيدي بوزيد: إشكاليات عديدة تواجه مربي النحل

اسباب تكون حصوات الكلى وطرق الوقاية والعلاج

"فيه شفاء للناس".. 15 فائدة صحية لتناول عسل النحل

زراعة جامعة قناة السويس تنظم تدريباً عن أنتاج عسل النحل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:18 م

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

عاجل..رئيس قناة السويس يكشف آخر تفاصيل التحقيقات في أزمة "السفينة الجانحة"

10:50 م

مفاجأة كبرى.. موسيماني يرفض استمرار نجم الأهلي

09:31 م

اتحاد الكرة يكشف موعد نهاية عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

10:45 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

05:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة