خبير زراعي : نجاح زراعة نبات خبز النحل في مصر

كشف عاطف عواد الخبير الزراعي عن تفاصيل نجاح تجربة زراعة نبات خبز النحل العجيب على مساحة 2 فدان، والذى يعتبر الغذاء الأول للنحل الإيطالى فى العالم كما يضاعف إنتاجية النحل من العسل 14 مرة ويساعد على الهضم ويعالج حصوات الكلي



وقال عاطف عواد للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، انه زراعة خبز النحل ساهمت في امتلاك سلالات نادرة من النحل الايطالى التى تتغذى عليه، لافتا الى قدرة هذه النبات العجيب على زيادة إنتاج العسل الجبلى لدى النحل 14 ضعف الإنتاج العادى.



وأوضح عاطف أن نبات خبز النحل يساعد فى علاج عسر الهضم وله قدرة كبيرة فى القضاء على الحصوات، وينتج منه النحل عسل جبلى منخفض السكر ويباع الساق لهذا النبات بـ 90 جنيها بينما يصل سعر الزهور بعد تجفيفها الى 190 جنيها.



