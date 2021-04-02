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هيرتا برلين يستعيد خضيرة قبل مواجهة يونيون في الدوري الألماني

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن بال دارداي المدير الفني لفريق هيرتا برلين اليوم الجمعة أن سامي خضيرة المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014، سيعود للمشاركة ضمن صفوف الفريق في مباراة الديربي المقررة أمام يونيون برلين بعد غد الأحد في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وقال دارداي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم :"سامي لم يتدرب معنا هذا الأسبوع فقط، وإنما تدرب جيدا. سأدفع به بالتأكيد في القائمة. هو أمر جيد أن يتواجد بالفريق."

ولم يحدد دارداي ما إذا كان سيشرك سامي خضيرة (33 عاما) ضمن التشكيل الأساسي.

وغاب خضيرة عن صفوف الفريق في مبارياته الثلاث الماضية بالدوري بسبب إصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة)، لكن دارداي يشعر الآن بالتفاؤل بشأنه.

وكان هيرتا برلين قد حقق الفوز في آخر مباراتي ديربي على ملعبه في العاصمة الألمانية، لكنه يواجه ضغوطا قبل مباراة يوم الأحد المقررة على ملعب "آندر آلتن فورستيري" معقل فريق يونيون برلين.

ويحتل هيرتا برلين حاليا المركز الرابع عشر في الدوري بفارق نقطة واحدة أمام أقرب مراكز الهبوط، بينما يحتل يونيون برلين المركز السابع ولا يزال ينافس على المشاركة في الدوري الأوروبي.

وقال آرني فريدريش مدير الكرة بنادي هيرتا برلين "يجب إدراك أن يونيون يقدم موسما قويا للغاية. نحن ندرك هذا. وسيكون حسم المواجهة أمامه صعبا. فنحن نواجه وضعا جديدا."

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