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مدرب مولودية الجزائر: لم نضمن الصعود وسنفوز على الزمالك
الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:00 م
الفجر الرياضي
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أكد لطفى عمروش، المدرب المساعد لنادى مولودية الجزائر إن الفريق سيلعب للفوز على ضيفه الزمالك المصرى عندما يتواجهان غدا السبت، فى الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بدور مجموعات دورى أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وقال عمروش، فى تصريحات إذاعية، اليوم الجمعة، إن مولودية الجزائر يستعد لمواجهة الزمالك فى أفضل الظروف مؤكدا أن الجميع متحمس لتحقيق الهدف المنشود.
وتابع: "صحيح أن نقطة واحدة تكفينا للتأهل، لكن نحن لن نلعب من أجل التعادل بل سنلعب من أجل الفوز، وأعتقد أن لدينا الإمكانيات التى تسمح لنا بذلك ولعب المباراة الأخيرة أمام الترجى التونسى بكل ارتياح".
وأضاف: "نعرف أن الزمالك سيأتى إلى الجزائر من أجل الفوز والإبقاء على حظوظه فى التأهل قائمة، لا يجب أن ننسى أنه وصيف بطل النسخة السابقة ويقوده مدرب خبير بالكرة الأفريقية وسبق له التتويج بلقب دورى الأبطال مع نادى مازيمبى من الكونغو الديمقراطية".
ويحتل مولودية الجزائر المركز الثاني ويحتاج لنقطة واحدة لضمان تأهله لدور الثمانية بالمسابقة، حيث يملك 8 نقاط متخلفا بنقطتين خلف الترجى التونسى المتصدر الذى حسم بالفعل تأهله للدور المقبل، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث بنقطتين، ويتذيل تونجيت السنغالى المجموعة الرابعة بنقطة واحدة.
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