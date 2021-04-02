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منة فضالي تنتهي من تصوير مشاهدها فى مسلسل "نسل الأغراب"

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعلنت الفنانة منة فضالى عن انتهاء تصوير مشاهدها الخاصة فى مسلسل "نسل الأغراب"، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت منة فضالي صورة لها برفقة المخرج محمد سامى، على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائلة: "الحمدلله خلصت دوري في مسلسل نسل الاغراب اليوم واحب اشكر شكر كبير لمايسترو العمل محمد سامي اني كنت ضمن هذا العمل المشرف وعلي اختياره ليا".

وتابعت: حقيقي الشغل معاك مختلف ويارب اكون قد اختيارك سعيده اني كنت وسط نجوم كبار اسما وفننا اصدقاء منهم و زملاء الفارس احمد السقا، باشا مصر امير كراره، القمر مي عمر، واحلي ريم سامي، دياب، محمد جمعه، ادورد، ملك زاهر، مروه الازلي".

واختتمت منة: شكرا شركة سينرجي مبروك وإن شاء الله بالنجاح يا رب للجميع والتوفيق ".


يذكر أن مسلسل "نسل الأغراب" من المقرر عرضه في السبق الرمضاني القادم 2021، وهو من بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، إنجي المقدم، فردوس عبدالحميد، دياب، ، أحمد صلاح السعدني، هبة مجدي، إدوارد، محمد مهران، محمد جمعة، أحمد فهيم، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش.

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