أحمد يونس يوقع كتبه في معرض زايد للكتاب



استضاف مسرح الثقافة والفنون بمعرض الشيخ زايد للكتاب، ظهر اليوم الجمعة، الإعلامي والكاتب أحمد يونس، والذي وقّع أعماله "خبايا" وسلسة روايات "خالد فودة"، الصادرة عن دار سما للنشر.



وأشاد يونس، خلال جولته قبيل التوقيع، بتنظيم المعرض، والإجراءات الاحترازية التي اتخذها المنظمين في مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد؛ وقال: "كنت أنتظر عودة معارض الكتاب مرة أخرى، فقد اشتقت لرؤية الجمهور وحديثي معهم بشكل مباشر"، وأضاف: "الحياة لابد أن تستمر. المهم أن يعتني كل منا بنفسه والآخرين جيدًا".



يذكر أن المعرض، الذي انطلقت فعالياته أمس الخميس، ويقام في مدخل 2 بمدينة الشيخ زايد، ويستمر حتى 12 أبريل الجاري، يحفل بالعديد من الفعاليات الفنية والثقافية وأنشطة الأطفال، وصرح محمود عبد النبي محمود، مدير المعرض، أنها تقام بالتعاون مع وزارة الثقافة وأكاديمية الفنون، وذلك بمشاركة أكثر من مائة دار نشر، أبرزها الهيئة العامة المصرية للكتاب، أكاديمية الفنون، دار الشروق، دار نهضة مصر، الدار المصرية اللبنانية، مؤسسة بيت الحكمة، دار دّون، سما، الكرمة، الرواق، أطلس، دارك، تشكيل، مكتبة مدبولي، مكتبة تنمية، مكتبة ديوان، المكتبة الأكاديمية.