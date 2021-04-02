مصرع سيدة سقطت من قطار وإصابة 6 في مشاجرة بالبحيرة (أسماء)

لقت سيدة مصرعها اثر سقوطها من قطار أمام مقابر المعدية، بينما أصيب 6 أشخاص في مشاجرة بين مجموعة من أهالي قرية غزال بمركز الدلنجات، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي إدكو المركزي، والمصابين لمستشفي الدلنجات المركزي.



البداية تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إدكو باستقبال مستشفى ادكو المركزى جثة هامدة نتيجة ادعاء سقوط من قطار أمام مقابر المعدية، وتدعي "مبروكة عبد الرازق مكاوي" 55 عاما، مقيمه بكوم الطرفاية، وتم إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف الشرطة والنيابة.



كما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الدلنجات، باستقبال مستشفى الدلنجات المركزي، عدد 6 أشخاص مصابين اثر حدوث مشاجرة بين مجموعة من الأهالي بقرية غزالة التابعة لمركز الدلنجات، وجارى عمل الاسعافات الأولية للمصابين.



والمصابون هم كلا من "احمد محروس محمد" ٢٢ عاما، مصاب باشتباه نزيف، "جمال سعيد عبد الرؤوف" ٣٧ عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسد، "ياسين محروس محمد" ٢٣ عاما، مصابه بكدمات متفرقه بالجسد، "محمد محروس محمد" ٣٥ عاما، مصاب بكدمه بالعين اليسرى وجرح بفروة الرأس، "سالم احمد عبد الله" ٤٢ عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسد، و"محمد سالم احمد عبد الله" ٤٢ عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسد.