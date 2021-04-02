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12 مرشح بانتخابات 'الصحفيين' يعتزمون تحرير محضر ضد الفرز

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:05 م
جانب من العمومية
جانب من العمومية
ميسون أبو الحسن
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قالت الكاتبة الصحفية نورالهدى زكي المرشحة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "فوق السن"، إن 10 مرشحين لعضوية المجلس، ومرشحين لمقعد النقيب، وقعوا على طعن وتم تقديمه للجنة المشرفة ضد الفرز.

وأضافت في تصريحات لـ"الفجـر"، أن المرشحين اعترضوا في الطعن الذي تقدموا به، على عدم السماح للمندوبين بمراقبة الفرز في عدد من اللجان، وإخراجهم عن عمد، مؤكدة أنهم استدعوا قسم قصر النيل، والذي حضر وأكد ضرورة تحريى محضر بذلك.

وكان قد وقع عدد من المرشحين بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، على طعن لتقديمه للجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة خالد ميري، ضد إجراءات فرز صناديق الاقتراع.

وطالب المرشحون في طعنهم، من اللجنة المشرفة، إعادة الفرز بشكل يضمن سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

وكانت قد وقعت مشادات بين أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وبعض مستشاري هيئة قضايا الدولة المشرفين على الانتخابات، وذلك بعد رفض بعض المستشارين تواجد مندوبي المرشحين داخل اللجان.

ووقعت مشادات بين عدد من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وأحد مستشاري هيئة قضايا الدولة من المشرفين على الانتخابات، باللجنة رقم 29 واللجنة رقم 32؛ وذلك بسبب استمرار اللجنة في استقبال الزملاء المرشحين، على الرغم من غلق باب التصويت.

كما وقعت أزمة بين الزملاء ومستشاري اللجنة رقم 9؛ بسبب فرز اللجنة لأصوات عضوية المجلس، قبل فرز أصوات النقيب  وذلك بالمخالفة للمُتعارف عليه، والمُتفق عليه مع باقي اللجان.

وقال الزملاء الصحفيون، إن ما يحدث بتلك اللجان يُعرض الانتخابات للطعن، وأعلن عدد من المرشحين لعضوية المجلس رفضهم لما حدث، مؤكدين أن ذلك يشكك الصحفيين في نتيجة الانتخابات.

وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بحضور 2432 زميل بالقاهرة والإسكندرية، وبدء التصويت.

وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وتُعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بنادي المعلمين بالجزيرة، ومن المقرر أن تشهد في حالة اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد، إجراء انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب و6 مقاعد بمجلس النقابة.

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