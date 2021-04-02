تامر عاشور يتألق في الليلة الثانية لموسم حفلات الربيع بحضور كامل العدد





أحيا النجم تامر عاشور الليلة الثانية لموسم حفلات الربيع الذي يقام بساحة مركز المنارة للمؤتمرات بحضور كامل العدد من الشباب من مختلف الجنسيات العربية وسط إجراءات احترازية مشددة من الإلتزام بإرتداء الكمامات واستخدام الكحول الطبي.



حضر عاشور بصحبة مدير اعماله أيمن نابليون وصعد على خشبة المسرح بجوار فرقته الموسيقية وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب.



حرص عاشور في بداية حفله على تحية الجمهور لحفاوة الإستقبال: "منورين وحشوني جدا بجد.. ووجه التحية لوالدته التي كانت ضمن الحضور" ثم انطلق وقدم عددا كبيرا من أغانيه المميزة منها "وانت لسه بتتكسف مني"،"خيالي"،"حكايات"،"آخر مقابلة"،"ايام"، "ده حكايه"، "افترقنا"، "يا أهلا"، "قولوله سماح"، "محظوط"، "ف بالي"، "مشوفناش"، "أنا راجع"، "خلصانه الحكاية".. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.



الحفل تميز بتجهيزات لايف بمواصفات عالمية وهو ضمن موسم حفلات الربيع التي التي ينظفها الثلاثي إسلام عرفه ومحي الأشموني وعمر الأشموني والتي انطلقت منذ أسبوع ويختتم آخر حفلات الربيع الموسيقار العالمي عمر خيرت يوم الجمعه القادمه.