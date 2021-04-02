تربية الإسكندرية تنفي صلتها بحفل عمر كمال





وستقوم إدارة الكلية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي طالب قد تكون له علاقة بتنظيم أو أستغلال إسم الكلية، للاشتراك في نشاط غير معلن بالكلية حيث يعتبر ذلك خرقا لقوانين ولوائح الكلية والجامعة ما يعرضه للمسائلة القانونية.



وكانت انتابت حالة من الغضب بين أوساط السكندريين، بعد تداول مقطع فيديو لطلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية جامعة الإسكندرية، أثناء تجمعهم بعدد كبير في أحد الشواطئ الخاصة والقيام بـ"فوتو سيشن" لحفل التخرج والرقص أحياه المطرب عمرو كمال، دون مراعاة لأي من الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من تفشي فيروس كورونا

أعلنت كلية التربية بجامعة الإسكندرية، انها ليس لها أي صلة بالحفل الذي سمي حفل تخرج كلية التربية حيث قام بتنظيمه أفراد ليس لهم اي علاقة بالكلية وبصوره تجارية يعلم الهدف منها وقاموا بعقده بأحد فنادق الإسكندرية يوم الخميس 1 أبريل 2021.واضافت الكلية في بيان لها، اليوم، أنها إتخذت الإجراءات اللازمة لمنع عقد هذا الحفل فى ضوء التزامها بقرارات مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للجامعات بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات والأنشطة حفاظا على صحة الطلاب، حيث تواصلت مع إدارة الفندق.وأوضحت أن الكلية وإدارتها ليس لها علاقة بهذا الحفل وأن من يقوم به يستغل هذه الفتره الحرجة التي لاتستطيع الكلية تنظيم مثل هذا النوع من الإحتفالات أو التجمعات بهدف تجاري واضح، وقامت الكلية بتاريخ 16 مارس 2021 وفور علمها بالتحضير لهذا الحفل باصدار بيان تنبيهى للطلاب على جميع الصفحات الرسمية للكلية، يفيد بعدم الانسياق وراء أى دعايات كاذبة يتم الاعلان عنها من جهات غير معلومة ومنها الاعلان عن تنظيم حفلة لطلاب الكلية من احد المطربين الشباب، لذا فإدارة الكلية ورعاية الشباب بالكلية تخلى مسئوليتها تجاه إقامة هذا الحفل خارج حدود الانشطة الطلابية الرسمية.