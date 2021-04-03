متابعة شهرية.. التفاصيل الكاملة لخطة الإصلاح البيئي في خليج السويس

في ظل إطار جهود وزارة البيئة وبتوجيهات رئاسية، وتنفيذا لتوجيهات الرئاسية نحو الإصلاح البيئي في خليج السويس، قامت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بجولة تفقدية لشركات البترول بخليج السويس وهى شركات النصر للبترول وشركة السويس لتصنيع البترول بنطاق محافظة السويس.





وترصد " الفجر " في السطور التالية تفاصيل خطة الإصلاح البيئي لشركات البترول في خليج السويس:





١- أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة تقوم بتقييم ومتابعة نسب تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لشركات البترول فى خليج السويس.





٢- كشفت وزيرة البيئة أن نسبة تنفيذ خطة الإصحاح البيئى لشركة النصر للبترول بلغت (58%) حيث تم تشغيل الوحدة التجريبية (المرحلة الأولى) بصورة منتظمة ومستمرة لاستيعاب كمية مياه الصرف الصناعى بالكامل (حوالى 550 متر مكعب ساعة) ليتم معالجتها ودخولها كتغذية للمرحلة الثانية من المعالجة.





٣-وأشارت وزيرة البيئة إلى أن بقيمة إجمالية خطة الإصحاح البيئى لشركة النصر للبترول بلغت حوالى (25 مليون جنيه).





٤- ولفتت الوزيرة الي أن جهاز شئون البيئة قام بسحب عينات من داخل وخارج مياه الصرف الصناعى لشركة النصر للبترول حيث تبين مطابقتها لمعايير الصرف على البيئة البحرية الواردة بقانون حماية البيئة.





٥- وقالت وزيرة البيئة إنه جارى تنفيذ مشروع تطوير نظام معالجة الصرف الصناعى (المرحلة الثانية) لشركة النصر البترول وذلك بقيمة إجمالية قدرها 22 مليون دولار (351.600 مليون جنيه مصرى).





٦-كما تم الانتهاء بنسبة 100% من تنفيذ أعمال إصلاح خطى الصرف الصناعى داخل البحر بطول 500 متر بتكلفة قدرت بحوالى (116 مليون جنيه).





٧- وعلي جانب الآخر أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن خطة الإصحاح البيئى بشركة السويس لتصنيع البترول بإنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي بالشركة بلغت 25% حيث تقدر القيمة الاجمالية لتكلفة المشروع حوالي (24.3 مليون دولار).





٨-وقد شددت وزيرة البيئة على سرعة انتهاء الشركات من تنفيذ الخطة المحددة فى الوقت المخصص لها.



